Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:08
Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 ton 920 kilogram ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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