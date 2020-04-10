Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi
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TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi Bolu'da yakalanana uyuşturucu ile "Evde kal Bolu" yazıldı Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan evli çift, adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:45
Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Bolu'da yakalanana uyuşturucu ile "Evde kal Bolu" yazıldı

BOLU - Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 782 gram metamfetaminle yakalanan evli çift, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araca operasyon yapıldı. Ekiplerin durdurulan tırda yaptıkları aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan TIR şoförü V.T. ve yanında bulunan eşi A.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.T. ve A.T., "Uyuşturucu madde ticareti" suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri ise yakaladıkları uyuşturucu madde ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Evde kal Bolu" yazdı.

Bolu'da yaklaşık 2 kilogram metamfetaminle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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