Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

31.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:32
Bolu'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektörde teknik personel olarak çalışan M.Y. (27) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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