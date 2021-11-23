Bolu'da yakalanan 5 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım'da kent merkezinde aralarında av bayilerinin de olduğu 6 iş yeri ile bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının gerçekleştirildiği yerlerde inceleme yapan ekipler, şüphelileri belirlemek için 93 güvenlik kamerasındaki 300 saatlik kaydı saniye saniye izledi.

Görüntülerden şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö.'yü (20) gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, fişek ve elektronik eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan S.A. T.K. ve H.Ö, cezaevine gönderildi, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.