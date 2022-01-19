Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı - Haberler
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Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için besleme çalışması yapıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için besleme çalışması yapıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Bolu Dağı'nda kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası bölgesinde bulunan yılkı atları, geyik, kara ve diğer yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Arazi ve kar araçlarıyla bölgeye gelen ekipler, doğaya 1100 kilogram saman ve 500 kilogram besi yemi bıraktı.

Ekipler, Yedigöller ve Abant gibi alanlarda da yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için karla kaplı yaylalara yem bırakıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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