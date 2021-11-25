Bolu'da yabani hayvanlar için hazırlıklar tamamlandı - Haberler
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Bolu'da yabani hayvanlar için hazırlıklar tamamlandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da yabani hayvanlar için hazırlıklar tamamlandı

Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ağır geçen kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için hazırlıklarını tamamladı.

BOLU (AA) - Bolu'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekipleri, ağır geçen kış şartlarında yabani hayvanların aç kalmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Bolu'da ağır geçen kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından hazırlıklar yapıldı.

Ekipler, At Yaylası, Yedigöller, Mudurnu, Dörtdivan, Gerede ve Abant bölgelerine geyik, karaca, kurt gibi yabani hayvanlar için yaklaşık 70 ton besi yemi, saman, ot ve yulaf bırakacak.

Yemleme çalışmasına kış mevsimin tamamlanmasına kadar devam edilecek.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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