Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı
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Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı

Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptıkları tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 2 bin 155 sikkeyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptıkları tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 2 bin 155 sikkeyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen aracın il sınırlarına girdiği tespit eden ekipler TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde Bizans dönemine ait farklı büyüklüklerde 2 bin 150 adet sikke ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı
Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı
Bolu'da yabancı uyruklu şahıslar 2 bin 155 sikkeyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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