Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

BOLU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, yaban hayvanlarının kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalmaması için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla Atyaylası mevkisine ulaşan ekipler, başta yılkı atları olmak üzere geyik, karaca gibi yaban hayvanları için saman ve besi yemi bıraktı.

Ayrıca Mudurnu, Mengen, Göynük, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında da yemleme çalışması yapıldı.