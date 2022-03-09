Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler

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Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

BOLU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Bolu Dağı'ndaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, yaban hayvanlarının kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalmaması için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla Atyaylası mevkisine ulaşan ekipler, başta yılkı atları olmak üzere geyik, karaca gibi yaban hayvanları için saman ve besi yemi bıraktı.

Ayrıca Mudurnu, Mengen, Göynük, Yedigöller, Abant ve Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında da yemleme çalışması yapıldı.

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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