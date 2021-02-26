Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

26.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:26
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde, zorlu kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Dedeler köyüne 400 kilogram besi yemi, 400 kilogram mısır ve 4 bin 200 kilogram yulaf saman olmak 5 ton yem getirdi.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu bölgede köylülerin de yardımıyla yemleri doğaya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hakan Sabancı Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:31:57. #1.14#
title