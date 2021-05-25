Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı.

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 ve 2021 yılında kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından il genelinde yaklaşık 5 aylık süre içerisinde yaban hayvanları için doğaya yonca, besi yemi, saman ve pazar artığı olarak toplam 36 ton yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz