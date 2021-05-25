Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı.

Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 ve 2021 yılında kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından il genelinde yaklaşık 5 aylık süre içerisinde yaban hayvanları için doğaya yonca, besi yemi, saman ve pazar artığı olarak toplam 36 ton yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Derya Yanık Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Necip Uysal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da yaban hayvanları için doğaya 5 ayda 36 ton yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:30:16. #1.15#

title