Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

09.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:13
Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bolu'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıdı.

Bolu'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıdı.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan ve ormanlarla çevrili Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, kentteki yaban hayatı görüntülemek için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde çam ormanlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık'taki yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgeler ağustos ve aralık ayı içerisinde fotokapanlarla izlendi.

Üç farklı kamerayla çekilen görüntülere, birbirinden farklı yaban hayvanları yansıdı.

Bolu ormanlarında yaşayan ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuklar, fotokapanlarca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Murat Kurum Fikri Sağlar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Kate Middleton Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:13:33. #1.15#
title