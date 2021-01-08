Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ankara'da yaşayan doğa tutkunları Barkın Bülbül ile Mert Önenoğlu, Bolu ormanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntüledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan ve ormanlarla çevrili Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu kentin yaban hayatını görüntülemek için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde çam ormanlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık'taki yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgeler Ağustos ve Aralık ayı içerisinde fotokapanlarla izlendi.

Üç farklı kamerayla çekilen görüntülere birbirinden farklı yaban hayvanları yansıdı.

Bolu ormanlarında yaşayan ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuklar, saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barkın Bülbül