Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

08.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:13

Ankara'da yaşayan doğa tutkunları Barkın Bülbül ile Mert Önenoğlu, Bolu ormanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntüledi.

Ankara'da yaşayan doğa tutkunları Barkın Bülbül ile Mert Önenoğlu, Bolu ormanlarına yerleştirdikleri fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatını görüntüledi.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan ve ormanlarla çevrili Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu kentin yaban hayatını görüntülemek için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde çam ormanlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık'taki yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgeler Ağustos ve Aralık ayı içerisinde fotokapanlarla izlendi.

Üç farklı kamerayla çekilen görüntülere birbirinden farklı yaban hayvanları yansıdı.

Bolu ormanlarında yaşayan ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuklar, saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi.

Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Bolu'nun yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barkın Bülbül

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