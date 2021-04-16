Bolu'da vatandaşlara çevrim içi "afet farkındalık eğitimi" verilecek
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Bolu'da vatandaşlara çevrim içi "afet farkındalık eğitimi" verilecek

Bolu'da vatandaşlara çevrim içi 'afet farkındalık eğitimi' verilecek
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara çevrim içi olarak "Afet farkındalık eğitimi" verileceği bildirildi.

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Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara çevrim içi olarak "Afet farkındalık eğitimi" verileceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında tüm vatandaşların yararlanabileceği bir eğitim programının koordine edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim programının internet üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, "AFAD İl Müdürlüğü, 18 Nisan Pazar günü saat 17.00'da Zoom programı üzerinden tüm vatandaşlara açık eğitim programı düzenleyecek. Deprem kuşağında bulunan ilimizde vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi adına 'Birey ve aileler için afet farkındalık eğitimi' verilecek. Zoom programı üzerinden çevrim içi düzenlenecek programa tüm Bolulular katılabilecek. Programa katılan vatandaşlardan 1 kişi ise acil durum çantası kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eğitime katılmak isteyen vatandaşların Zoom programı üzerinden "971 7016 5838" ID kodunu girmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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