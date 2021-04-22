Vatandaşlar internet ortamındaki risklere karşı uyarıldı

Bolu'da vatandaşlar, internet ortamında karşılaşılabilecek siber suçlara karşı uyarıldı.

Bolu'da vatandaşlar, internet ortamında karşılaşılabilecek siber suçlara karşı uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların internet ortamında karşılaşabilecekleri dolandırıcılık ve diğer suçlara karşı bilgilendirilmesi amacıyla kent meydanında stant kurdu.

İzzet Baysal Caddesi ve Kent Meydanı'nda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, çocuklara da kalem, kalemlik ve çikolata verdi.

Ekipler, internet ortamında bilgi kirliliğini önlemek için sanal ortamdaki içeriklere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılması, doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin paylaşılmaması, özellikle sosyal medyada hızlı yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşılması ve bilgiyi paylaşmadan önce farklı kaynaklardan teyit edilmesi konularında bilgi verdi.

İnternet ortamından dolandırılan ya da istemeden suç işlemeye sevk edilen kişilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında da bilgiler veren ekipler, mobil bankacılık kullanırken dikkat edilmesi gereken konuları ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık şekillerini de anlatarak, güçlü şifre oluşturma yöntemleri ile siber zorbalıktan uzak kalma yollarından bahsetti.

Ekipler, sosyal medya, teknoloji ve cep telefonu bağımlılığı konularında da bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder