Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

FIRAT, MALATYA (AA) - Bolu'daki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla Mudurnu ilçesindeki tabiat parkına gelen Hüseyin (55) ve Ferdi Fırat (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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