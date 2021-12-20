Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'daki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Bolu'daki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafta sonu gezisi için arkadaşlarıyla Mudurnu ilçesindeki tabiat parkına gelen Hüseyin (55) ve Ferdi Fırat (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada ağaç parçasının kırılıp üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın tedavisi ise sürüyor.

Bolu'da üzerlerine ağaç parçası düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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