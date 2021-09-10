Bolu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
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Bolu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Bolu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde kesim işinde çalıştığı esnada üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kesim işinde çalıştığı esnada üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

Çapaklı Orman İşletme sınırları içinde yer alan Ahmetler Yaylası bölgesinde kesim işi yapan Ahmet Elik'in (55) üzerine bölgede kesilen bir ağaç devrildi.

Diğer orman işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Orman işçisinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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