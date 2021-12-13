Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

BOLU (AA) - Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelenilerek durdurulan K.E'nin (34) üzerinde yapılan aramada, 43,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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