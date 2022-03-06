Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı - Haberler

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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

BOLU (AA) - Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yabancı uyruklu V.R'nin (21) üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, 46 parça halinde 22,37 gram afyon sakızı ve 23 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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