Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakaladığı yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram esrarla yakaladığı yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta bin 950 adet uyuşturucu hap ve 206 gram reçine esrar ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu K.A., (33) gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.A. adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA