Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Bolu'da yurda yasa dışı yollardan giren ve üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

Bolu'da yurda yasa dışı yollardan giren ve üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 Afganistan uyruklunun bulunduğu araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin birinde 420 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden uyuşturucuyla yakalanan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan diğer düzensiz göçmen ile yanındaki temaslı şüpheli ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı, araç trafikten men edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

 Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

 Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Temel Karamollaoğlu Adnan Menderes Vladimir Putin
Magazin Göksel Müge Anlı Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:55:38. #1.17#