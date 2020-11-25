Bolu'da uyuşturucuyla mücadele

Bolu'da NARKOTİM'lerce yapılan çalışmada 401 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Bolu'da NARKOTİM'lerce yapılan çalışmada 401 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretinin Önlenmesine" yönelik Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada otomobil içerisinde bulunan Ş.G. (49)'un üzerinde 401 adet ecstacy hap bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz