Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
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Bolu'da uyuşturucuyla mücadele

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele
11.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:06

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan R.T. ve S.B.A. yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yapılan aramada 5 parça halinde 5,90 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve iki parça halinde 6,04 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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