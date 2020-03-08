Bolu'da uyuşturucuyla mücadele Bolu'da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışma kapsamında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada 6,25 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki Ö.Ö. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA