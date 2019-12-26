Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:58
Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada B.K. (49) ve İ.D. (19) isimli şahısların üzerinde 6,43 gram esrar yakalandı.

Uyuşturucuyu sattığı değerlendirilen H.Ç'yi (33) de gözaltına alan ekipler, şüphelinin evinde 52 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüphelilerden B.K. ile İ.D. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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