Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi salıverildi
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araç içinde yapılan aramada bir hassas teraziyle 0,81 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç sürücüsü E.K. ile C.Y'yi gözaltına alan polis ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle hassas teraziye el koydu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.