Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 20,27 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 20,27 gram metamfetamin ele geçirildi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 20,27 gram metamfetamin ele geçirildi

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda üzerinde yapılan aramada 20,27 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BOLU (AA) - Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda üzerinde yapılan aramada 20,27 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bolu genelinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan ikamet ve üst aramalarında 4 parça halinde, toplam dara ağırlığı 20,27 gram olan metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında gerekli işlemler yapılırken, M.A. (35) isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan Bolu Adliyesine sevk edildi.

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 20,27 gram metamfetamin ele geçirildi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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