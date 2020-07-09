Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları iki farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları iki farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bolu sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç ekipler tarafından TEM Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Oktay D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat sonra TEM Otoyolu'nda yaptıkları başka bir uyuşturucu operasyonunda ise, Resul A. (51) isimli şahsın kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada Resul A.'nın elbiselerinin içine gizlediği 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Oktay D. ve Resul A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA