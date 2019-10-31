Bolu'da uyuşturucu operasyonu

31.10.2019 10:28

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gerede İlçesi Ibrıcak mevkinde ormanlık alan içerisinde bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin ilçe merkezinde bulunan evi ile iş yerinde yapılan aramalarda 100 kök kenevir bitkisi, bin 250 gram kubar esrar maddesi ile 50 gram kenevir tohumu ele geçirildiği kaydedildi.

Ekiplerin gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA