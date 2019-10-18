Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında durdurulan bir otomobil içinde arama yapıldı.
Aramada, 2 farklı paket içinde 563 kilo 60 gram skunk maddesi ele geçiren polis ekipleri, İ.G. (37) ve Y.G.(48) isimli kişiler gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.