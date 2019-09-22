Bolu'da uyuşturucu operasyonu

22.09.2019 14:36

Bolu'da Narkotik Timler tarafından otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul yönünde uygulama yapan Narkotimler tarafından durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 32 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.K. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA