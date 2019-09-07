Bolu'da uyuşturucu operasyonu
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bolu'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında E.B'nin (40) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ile 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.