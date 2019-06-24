Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 436 gram toz esrar ele geçirildi, araçtaki B.A. (21) ve A.B. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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