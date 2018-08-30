Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 27,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Gerede ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, Ş.K.'nın üzerinde yapılan aramada 24 gram, B.P.'nin evinde yapılan aramada ise 3,5 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi el geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Gerede Adliyesi'ne sevk edildi.