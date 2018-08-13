Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu
Bolu'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi.
Bolu'da, polis ekiplerince yapılan operasyonda skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "İstanbul'dan Bolu'ya uyuşturucu madde getirileceği" yönünde alınan istihbarat üzerine Anadolu Otoyolu Batı Gişelerinde kontrol noktası oluşturdu.
Yapılan kontrollerde bir araçta 44,83 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.Y, savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.