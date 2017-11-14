Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.D (33) ve A.A.G (22) isimli şahısların bulunduğu ikamette arama yapıldığı ifade edildi.



Evde yapılan aramada, toplam 7 adet uyuşturucu hap, 31 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 3,23 gram toz esrar, 0,59 gram kokain, 1,91 gram plaka esrar ve 1,52 gram crack maddesi ele geçirilerek şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D (33) ve A.A.G (22) isimli şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.