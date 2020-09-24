Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma tarafından 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma tarafından 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Göynük ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındığı, olay ile ilgili olarak bir evin bahçesinde ekili vaziyette 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.

Ekipler tarafından evde yapılan aramada ise 300 gram kubar esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz