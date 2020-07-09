Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında 8,5 kilogram esrar ele geçirildi Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bulundukları araçlarda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda bulundukları araçlarda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 parça halinde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 2'si kadın 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden, M.D. (23), R.D. (24) ve Ç.A (39) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Oktay D. ise tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyolda şüpheli görülen bir araçta daha arama yaptı.

Araçta 2 parça halinde 1 kilo 272 gram toz esrar bulunurken, Resul A. (51) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan Resul A. sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA