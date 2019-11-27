Bolu'da, uyuşturucu operasyonda 21 kilo eroin yakalandı

27.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:12

Bolu'da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 21 kilo eroinle yakalanan 1'i asker 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 21 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.



Araçta bulunan elektrik ustası İ.Y. (26) ve Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığında Astsubay olarak görev yapan D.K. (27) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA