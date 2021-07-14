BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
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BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ile yakalanan Yıldıray C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU'da, 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ile yakalanan Yıldıray C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 710 gram metamfetamin ve 5 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yıldıray C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yıldıray C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
BOLU'DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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