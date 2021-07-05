Bolu'da uçurumdan düşen kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da uçurumdan düşen kişi yaralandı

Bolu'da uçurumdan düşen kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da dengesini kaybetmesi sonucu uçurumdan düşen kişi kurtarıldı.

Bolu'da dengesini kaybetmesi sonucu uçurumdan düşen kişi kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nde ormanlık alanda yabancı uyruklu Bilal Allaw, yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düştü.

Allaw'ın yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Allaw'a ulaşıldı. Bulunduğu yerden kurtarılan kişi ekipler tarafından ambulansa kadar taşındı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Allaw'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİ POLİSE BÖYLE YAKALANDI
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor?
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da uçurumdan düşen kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 09:24:33. #1.16#

title