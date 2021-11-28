Bolu'da üç bant bilardo bölge turnuvası başladı

ZONGULDAK (AA) - Bolu'da düzenlenen üç bant bilardo bölge turnuvası başladı.

Bolu Belediyespor Bilardo Kulübünce Şey Bilardo Salonu'nda yapılan turnuvaya, Düzce, Ereğli, Zonguldak ve Bolu'dan 32 lisanslı sporcu katıldı.

Çekilen kuraların ardından maçlar oynanmaya başladı. Karşılaşmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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