Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı, Faruk Çidem - Sağlık
 - Güncelleme:

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

BOLU - Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC'ın uygulanmasına BAİBÜ Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı.

Bolu'da, korona virüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın uygulamasına bugün itibariyle başlandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC aşı için randevularını alan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren hastaneye gelerek yerli ve milli aşı TURKOVAC'ı yaptırdılar.

Aşılama çalışmaları hakkında konuşan Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC Aşı Merkezi Sorumlu Araştırma Yardımcısı Dr. Uğur semiz, "Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu ara değerlendirme sayesinde TURKOVAC aşımız acil kullanım onayı aldı. Bugün itibariyle Bolu dahil 81 ilimizde rutin olarak uygulanmaya başlandı. Şuan için herhangi bir kriterimiz yok. Aşı olmuş yada hiç aşı olmamış vatandaşlarımı E-Nabız, MHRS yada ALO 182'den randevularını alıp aşılarını olabilirler. Üçüncü bir alternatif olarak aşımız sunulmuş oldu .Gönüllülerimizden de çok ciddi ilgi var. Duyarlı bir şekilde herkes katılıyor. Bolu ili olarak aşılama oranlarımızı yüksek. TURKOVAC'la birlikte bu oranların daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

TURKOVAC aşısını tercih eden Hümeyra Kahveci, "Milli aşımız yaptırmış olmamız heyecan verici. İnşallah tüm milletimize hayırlı uğurlu olur. Ben de diğerlerinden ziyade milli aşımızı olmak istedim" şeklinde konuştu.

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

Bolu'da TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Sağlık

Araştırma Hastanesi, Araştırma, TURKOVAC, Bolu, Sağlık, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title