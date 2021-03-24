Bolu'da Türk Kızılay personeline "narkorehber" eğitimi verildi
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Bolu'da Türk Kızılay personeline "narkorehber" eğitimi verildi

24.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:07
Bolu'da Türk Kızılay personeline 'narkorehber' eğitimi verildi

Bolu Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Türk Kızılay Bolu Şubesi personeline narkorehber eğitimi verildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Türk Kızılay Bolu Şubesi personeline narkorehber eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadele, gençlerin madde bağımlılığından korunması ve uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek adına Türk Kızılay çalışanları ile gönüllülerine eğitim verildi.

Katılımcılara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi verildi.

Eğitim sonunda emniyet personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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