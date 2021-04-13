İhtiyaç sahibi 750 kişinin ilk iftar yemeğini Türk Kızılay gönüllüsü öğretmenler dağıttı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayacağı için Bolu Valiliği ve Türk Kızılayı tarafından belirlenen 750 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılacak.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulmayacağı için Bolu Valiliği ve Türk Kızılayı tarafından belirlenen 750 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırılacak.

Önceki yıllarda ramazan ayında çadır kurarak ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemekleri veren Türk Kızılay, bu yıl iftar yemeklerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edecek.

Türk Kızılayın, çalışmalarına Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler de destek verecek.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bolu Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin mutfağında hazırlanan sıcak yemekler buradan teslim alınarak gönüllü öğretmenler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bolu'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 750 kişinin ilk iftar yemekleri gönüllü öğretmenlere Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından teslim edildi.

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Vali Ümit, yemek dağıtımında görev yapan öğretmenlerle sohbet ettikten sonra yaptığı açıklamada, koronavirüs dolayısı ile normal ramazan faaliyetlerinin virüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Ramazan ayı geldiğinde gönüllerin coştuğunu ve sofraların bereketle dolduğunu dile getiren Ümit, "Yardımlaşma ve aynı zamanda insanların birbirleriyle muhabbetleri zirve yapar. Bu çerçevede biz de Bolu olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Yaklaşık bir aydır hazırlıklar sürüyordu. Bugün de belli bir çalışmanın ürününü görüyoruz. 750 vatandaşımıza her gün sıcak yemek ikram edeceğiz. Bunun dışında evinde yemek yapabilecek olan vatandaşlarımıza da kuru gıda paketi takdim edeceğiz. Süreç içerisinde yani Ramazan Ayı boyunca ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ümit, yemek dağıtımının valilik ve Kızılay koordinesinde yapılacağını da sözlerine ekleyerek, "Valiliğimizin koordinesinde 85 tane öğretmenimiz ile gönüllülerimiz, kızılay görevlilerimiz ve aşçılarımızdan oluşan 108 personel tarafından 30 gün boyunca 750 vatandaşımıza yemek pişecek. Sıcak yemekler her gün iftardan önce evlere ulaşacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder