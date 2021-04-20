BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
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BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, turizm sektöründe hizmet veren 28 otelin toplam 1200 çalışanı koronavirüs aşılarını olmaya başladı.

BOLU'da, turizm sektöründe hizmet veren 28 otelin toplam 1200 çalışanı koronavirüs aşılarını olmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından "Güvenli Turizm Sertifika Programı" kapsamında turizm sektöründeki personellere koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediliyor. Aşılama kapsamında Bolu'da turizm sektöründeki 28 otelde çalışan 1200 personel de Kovid-19 aşılarını olmaya başladı. Bolu'daki turizm çalışanları, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde Kovid-19 aşılarını oldu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, sektörün canlanması adına turizmcilerin aşılanmasının önemli olduğunu söyleyerek, 'İlimizde, her sektör birbirinden önemli ancak turizm sektörü, ilimize en büyük istihdamı sağlayan sektör. Bolu, İstanbul ile Ankara'nın ortasında, hareketli bir alanda olan ve yurtiçi turizmine hizmet eden illerin başında geliyor. Ülkemizin de en önemli sektörlerinden biri; turizm sektörü. Koronavirüs tehdidinin en fazla olduğu sektörlerden biri haline geldiği için turizmcilerin acilen aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum, doğru bir hamledir. Turizm sektörü bizim için önemlidir." dedi.

AŞI TURİZMDEKİ ALGIYI KIRABİLİR

Turizm sektörünün aşılanmasının ülkeye gelecek turist potansiyelinin olumlu etkileyeceğini ifade eden Türker Ateş, 'Bu konuda algı da çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Özellikle Avrupa'da aşılamalar, ülkemize göre daha hızlı ilerlemekte. En büyük turizm kaynağımızın Avrupa olduğu gözüküyor. Avrupa'da, turizm açısından aşılanmış bölgelere kayma var. Bu nedenle turizm sektörüne hizmet verenlerin de aşılanmış olması, turistlerin kendilerini en az riskli görmeleri noktasında hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak. Sanayi sektörü hareketlenmiş durumda ama turizmin hareketlenmesi için bu çalışmaların yapılmasında fayda görüyorum. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması, ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyecektir.' diye konuştu.

BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI
BOLU'DA TURİZM ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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