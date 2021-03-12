Bolu'da tuğla yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
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Bolu'da tuğla yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

12.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:49
Bolu'da tuğla yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine giden Sabit Gümüşalan yönetimindeki 41 K 8436 plakalı tuğla yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören Gümüşalan, tırı emniyet şeridine çekerek müdahale etmeye çalıştı. Alevleri söndüremeyeceğini anlayan sürücü itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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