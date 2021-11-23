Bolu'da tüfekli gasp şüphelisi yakalandı

BOLU (DHA) - BOLU'da, tüfekle sürücüsünü tehdit ederek, gasbettiği otomobille kaçan T.K. (19), polis ekiplerince yakalandı.

Bolu Aktaş Mahallesi'nde, cumartesi günü, park halinde olan ve içinde sürücüsünün bulunduğu otomobil, T.K. tarafından tüfek gösterilerek gasbedildi. Aracı gasbeden T.K., olay yerinden kaçtı. Aracın sahibi, polise başvurdu. Polis, otomobilin gasbedildiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada T.K.'nin gasbettiği araç, terk edilmiş ve kazalı olarak bulundu. Kazadan sonra gasbettiği aracı bırakıp kaçtığı belirlenen T.K., dün düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.