Bolu'da trın altında kalan kişi yaralandı

25.09.2019 09:56

Bolu'da geri manevra yapan trın altında kalan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde geri manevra yapan Murat K. idaresindeki 34 FL 8327 plakalı tır bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ferhat D'ye çatı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ve vatandaşların yardımı ile tırın altında kalan Ferhat D. çıkartılarak ambulansa taşındı.

Ağır yaralanan Ferhat D. sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA