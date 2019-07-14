Bolu'da traktör kazası: 1 yaralı
Abant Tabiat Parkı Mudurnu kara yolunda meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.
Abant Tabiat Parkı Mudurnu kara yolunda meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'ndan Mudurnu istikametine seyreden Harun Arslan idaresindeki 81 BG 529 plakalı traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi.
Traktör devrilmeden önce yol kenarına atlayarak yaralanan Harun Arslan olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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