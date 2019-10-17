Bolu'da traktör kazası: 1 ölü

17.10.2019 12:34

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde yaşayan Ahmet Özdoğan (49), dün akşam saatlerinde tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı.

Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA